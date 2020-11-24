شكرا لقرائتكم خبر عن 74 طن أغذية لـ «سوبا» السودانية والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول «74» طنًا و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في محلية «سوبا» بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4,200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان لعام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 74 طن أغذية
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