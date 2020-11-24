شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة «المناظير والعناية» بمدينة الملك فهد الطبية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الصحة د. توفيق الربيعة عددا من مشاريع التوسعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة الملك فهد الطبية شملت مشروع وحدة المناظير، والعناية المركزة، ومستشفى التأهيل الطبي، وجهاز الأشعة البوزيتروني «PET CT».

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى د. فهد الغفيلي أن التوسعة تشمل أسرة العناية المركزة بـ 18 سريرا للكبار ركزت تصاميمها على البيئة الاستشفائية للمرضى من حيث التعرض للشمس، وانخفاض مستوى الضوضاء والإنارة التي تساعد على تحسين الخدمة والحالة النفسية للمرضى، وتوسعة وحدة المناظير بسبع غرف متخصصة ووحدة تعقيم وغرف عزل لتقديم خدمات الحالات المعقدة من الجراحة والأورام وغيرها، إضافة إلى وحدة المناظير العلاجية التداخلية، ومناظير الأشعة الصوتية لأورام الجهاز الهضمي، وأشعة «الفيبرو سكان» لأمراض الكبد، لتصل الحالات إلى 60 حالة يوميا، واضافة 40 سريرا لمستشفى التأهيل الطبي، وغرف محاكاة القيادة الآمنة وأندية صحية، ومختبر لتحليل الحركة والمشي لتقديم خدمات التأهيل بأحدث التقنيات.