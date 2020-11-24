شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تتقدم 5 مراكز بتصنيف الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

تقدمت جامعة أم القرى 5 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية للعام 2021، وحازت المرتبة 17 من بين 160 جامعة عربية، عقب تحقيقها المرتبة 22 في العام الماضي، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز تنافسيتها على النطاقين المحلي والعالمي وفق خطتها الإستراتيجية وأهدافها التنموية التي تواكب رؤية المملكة 2030.

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