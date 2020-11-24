شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مكثفة على محلات الحلاقة ببقيق والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت إدارة صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المطاعم والمطابخ، وما تحتويه من منتجات اللحوم والأسماك والمواد الغذائية، للتأكد من التزامهم بالاشتراطات البلدية، والجودة الغذائية، وطرق التخزين، وكذلك التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».
من ناحيتها، واصلت إدارة الخدمات، عمليات كنس وتسوية الساحات، وكذلك أعمال الإصحاح البيئي في سوق المواشي، عبر رش المبيدات الحشرية.
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