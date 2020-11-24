شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير ألعاب الأطفال بحدائق النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل فرق إدارة الحركة والصيانة ببلدية النعيرية أعمال صبغ أكتاف الطريق بالشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة.

وكثفت البلدية أعمال تعقيم وتطهير ألعاب الأطفال بحدائق ومتنزهات المحافظة كإجراء احترازي ووقائي حفاظاً على الصحة العامة ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها. كما كثفت أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من داخل أحياء المحافظة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.

وعززت البلدية أعمال قص وإزالة الحشائش وسحب تجمعات المياه من داخل أحياء المحافظة. ونفذت جولات رقابية ممثلة بقسم صحة البيئة على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكان رئيس بلدية المحافظة م.نايف الرجباني، قد أكد حرص البلدية على تنفيذ أعمال التحسين والتطوير لخدمة المواطن والمقيم لمواكبة النهضة العمرانية بالمحافظة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي. وأشار إلى الانتهاء من سفلتة 120.000م2 من الشوارع الرئيسة والداخلية بالمخططات الجديدة بالمحافظة، وفتح وردم 170.000م2 ضمن مشروع استكمال ردم وفتح الشوارع بالمحافظة.