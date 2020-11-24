شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم يوقف المرور بطريق الأمير نايف والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية حادث ارتطام قائد دراجة نارية بسيارة، نتج عنه توقف حركة السير بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام. وتبين أن قائدي المركبة والدراجة من المقيمين، وإثر الحادث اتضح عجز قائد الدراجة عن الحركة، فيما حاول قائد المركبة تنظيم حركة السير لحين وصول الجهات المختصة.

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