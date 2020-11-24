شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة التشوه البصري بشوارع مليجة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت البلدية متمثلة في إدارة الشؤون الفنية قسم المشاريع بدأت الشهر الجاري العمل ضمن مشروع الصيانة بكشط وإعادة سفلتة الطرق، وذلك ضمن جهود البلدية الرامية لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع.
ونفذ قسم الحدائق والتجميل أعمال زراعة 450 شتلة من أشجار الظل والزينة في مدخل مليجة الشمالي ضمن معالجة التشوه البصري. ولتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية، نفذت البلدية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامهم بالاشتراطات النظامية والصحية.
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