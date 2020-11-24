، الأردن تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة ،

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أدانت الأردن بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.
وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
الأردن تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-24
أدانت الأردن بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.
وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:11 AM
الفايز: جرائم "الحوثي" انتهاك صارخ وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية
أدانت الأردن بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.
وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
، الأردن تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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