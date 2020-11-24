محمد بن مسعود - الدمام - "أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس. الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-24 أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس. 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:04 AM "أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس "أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس. ، الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة ،

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