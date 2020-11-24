شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: " لو المملكة أرادت التطبيع مع إسرائيل ستفعل بوضوح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شدد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على مواقف المملكة الواضحة والصريحة للجميع، في رده على مزاعم اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - بمسؤولين إسرائيليين.
ونشر ابن مساعد تعليق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونفيه لهذا الأمر، مقابل ما روج له الإعلام القطري المعادي من أكاذيب.
وقال ابن مساعد: " صورتين لمن يريد أن يفهم: نفي واضح وصريح لما قيل حول لقاء مع مسؤولين اسرائيليين، وأن العلاقات مع اسرائيل والتطبيع معها مشروط بإقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة " .
وأضاف: " مواقف السعودية واضحة، ولو أرادت التطبيع مع إسرائيل وعمل علاقات فستفعل ذلك بوضوح " .
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