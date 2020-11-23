استهداف الحوثي للمنشآت النفطية السعودية يثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة أثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد العميد المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص)، والتي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة).

وشدد المالكي على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

