شكرا لقرائتكم خبر عن الإنسان أولاً.. لقاح كورونا للمواطن والمقيم مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي لقاح لا بد أن يكون آمناً وفعّالاً ومعتمداً من الهيئات المعنية، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن استهداف الوزراة تغطية ٧٠٪ من المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا بنهاية ٢٠٢١. وأشار عسيري في مداخلة على قناة «الإخبارية» إلى توفير اللقاح «مجاناً» للمواطنين والمقيمين في السعودية ، لافتاً إلى استهداف تلقيح الأشخاص الذين لم تسبق إصابتهم في بادئ الأمر. وفي المقابل، وبعد إعلان شركتي فايزر وكوديرنا الأمريكيتين الأسبوع الماضي أن لقاحيهما حققا مناعة ضد الإصابة بالفايروس بنسبة تفوق 95%؛ أعلنت شركة أسترزينيكا الدوائية، التي تتولى تصنيع وتوزيع اللقاح الذي ابتكره علماء معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد، أمس (الإثنين) أن البيانات الأولية لنتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية التي أجريت للقاح أثبتت أنه وفر حماية من الإصابة بالفايروس لمن تطوعوا لتناوله بنسبة وصلت الى 70.4%. ويحتاج لقاح أكسفورد إلى تخزين في درجة حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية (فوق الصفر)، على النقيض من لقاح فايزر الذي يحتاج للتخزين في برودة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.



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