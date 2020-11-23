، مدرب النصر: خسرنا من فريق كبير .. وأقول للهلال موعدنا الكأس ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه جاهز لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل، وذلك بعد خسارة فريقه بهدفين دون مقابل أمام الهلال، الاثنين، في الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «قمة الرياض».
وتوقع البرتغالي أن يكون أثر الخسارة أمام الهلال في الدوري، إيجابيًا على لاعبيه خلال نهائي الكأس، عطفًا على المستوى المتميز الذي ظهروا به طوال دقائق المباراة.
وقال في تصريحات للناقل الرسمي: «أنا لا أستسلم، ونحن في تمام الجاهزية منذ الآن للمباراة المقبلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السبت».
وتابع : «لعبنا بشكل تكتيكي جيد في الشوط الأول ولم نسمح لأي فرصة للخصم، وفي المجمل كنا الأفضل في المباراة، النتيجة شيء وأداء الفريق شيء آخر».
وأشاد فيتوريا بأداء لاعبيه على الرغم من الخسارة، مبديًا شكوكه في صحة إلغاء هدف التعادل لفريقه بداعي التسلل، لكنه رفض الخوض في التفاصيل بحجة عدم تخصصه في هذا الجانب.
وعن حكام المباراة قال فيتوريا : "هم شركاء في المباراة والحديث معهم أمر طبيعي، حيث تناقشت معهم بصورة ودية في عددٍ من التفاصيل أثناء سير المباراة وطريقة إدارتها لأنهم يستسهلون المباراة وبعد الدخول في الأجواء يحاولون اللحاق والتعويض.
واختتم فيتوريا حديثه بأنه خسر أمام فريق كبير، يمتلك لاعبين يتمتعون بالخبرة الكافية لمثل هذه المباريات.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 11:59 PMمدرب النصر: خسرنا من فريق كبير .. وأقول للهلال موعدنا الكأس
قال المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه جاهز لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل، وذلك بعد خسارة فريقه بهدفين دون مقابل أمام الهلال، الاثنين، في الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «قمة الرياض».
وتوقع البرتغالي أن يكون أثر الخسارة أمام الهلال في الدوري، إيجابيًا على لاعبيه خلال نهائي الكأس، عطفًا على المستوى المتميز الذي ظهروا به طوال دقائق المباراة.
وقال في تصريحات للناقل الرسمي: «أنا لا أستسلم، ونحن في تمام الجاهزية منذ الآن للمباراة المقبلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السبت».
وتابع : «لعبنا بشكل تكتيكي جيد في الشوط الأول ولم نسمح لأي فرصة للخصم، وفي المجمل كنا الأفضل في المباراة، النتيجة شيء وأداء الفريق شيء آخر».
وأشاد فيتوريا بأداء لاعبيه على الرغم من الخسارة، مبديًا شكوكه في صحة إلغاء هدف التعادل لفريقه بداعي التسلل، لكنه رفض الخوض في التفاصيل بحجة عدم تخصصه في هذا الجانب.
وعن حكام المباراة قال فيتوريا : "هم شركاء في المباراة والحديث معهم أمر طبيعي، حيث تناقشت معهم بصورة ودية في عددٍ من التفاصيل أثناء سير المباراة وطريقة إدارتها لأنهم يستسهلون المباراة وبعد الدخول في الأجواء يحاولون اللحاق والتعويض.
واختتم فيتوريا حديثه بأنه خسر أمام فريق كبير، يمتلك لاعبين يتمتعون بالخبرة الكافية لمثل هذه المباريات.
، مدرب النصر: خسرنا من فريق كبير .. وأقول للهلال موعدنا الكأس ،
المصدر : الخليج 365
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