شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: التسجيل في البرنامج لازال معلقا إلا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب المواطن التذكير مجددا أن التسجيل في البرنامج لا زال معلقا وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم.

وقال البرنامج أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة الـ28 في شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًّا على استفسار عبر تويتر حول إمكانية التسجيل في برنامج حساب المواطن.