شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مقيم يقضي نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ الخبر على مدار 30 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):روى مقيم بريطاني قصة قضائه نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ الخبر من المخلفات والنفايات التي يتركها المتنزهين خلفهم بصمت.
وقال المقيم خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" عندما ذهبت الشاطئ منذ 30 عاما وجدت أكياس بلاستيكية وقوارير مياه متناثرة، فرأيت أنه من الأفضل إزالته لتبقي البيئة نظيفة ".
وأضاف:" بدأت بتنظيف المكان الذي أود أن أقضي وقتي فيه، في البداية نظر إلى الناس بشكل مريب واستغربوا من فعلي بالتقاط القمامة "، موضحا:" حظيت بتجربة رائعة جدا ".
وتابع أنه بدأ تنظيف الشاطئ من القمامة على مدار 30 عاما بمبادرة شخصية نابعة من حب وحرص على البيئة ".
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