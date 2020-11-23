الأمير سطام بن خالد لمروجي الشائعات: مواقف المملكة واضخة وليس في الخفاء مثل دول الموز

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

الأمير سطام بن خالد لمروجي الشائعات: مواقف المملكة واضحة وليس في الخفاء مثل دول الموز.

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على الأنباء التي زعمت حدوث لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين.

وقال الأمير سطام بن خالد : "‏هذه الإشاعات ليست بجديدة إنما تتكرر لأهداف سياسية وإعلامية ويروج لها البعض ظناً منهم بأنهم يحرجون السعودية بذلك".

وأضاف : "لا يدرك مروجي الإشاعات أن مواقف السعودية وسياساتها معلنة وواضحة للجميع وتعمل في العلن وليس في الخفاء مثل بعض دول الموز"

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نفى الأنباء التي زعمت حدوث لقاء بين مع مسؤولين إسرائيليين.