شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من تصرف خاطئ أثناء النوم يسبب تسمم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من النوم في غرفة أو خيمة مغلقة أثناء استعمال الحطب. حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من النوم في غرفة أو خيمة مغلقة أثناء استعمال الحطب. وقال استشاري أمراض القلب أن ‏ النوم في غرفة أو خيمة مغلقة والحطب يشتعل يقي من شدة البرد، بينما يعرض الأشخاص التي تنام داخل الغرفة للإصابة بتسمم غاز أول أكسيد الكربون القاتل.

كانت هذه تفاصيل خبر النمر يحذر من تصرف خاطئ أثناء النوم يسبب تسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.