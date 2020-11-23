شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أرقام خرافية للهجمات الإلكترونية على قمة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن مدير مركز المعلومات الوطني، عصام الوقيت، اليوم، عن إحباط ملايين المحاولات للهجوم إلكترونيًا على قمة مجموعة العشرين.

وأضاف " الوقيت " خلال حديثه لقناة " الإخبارية "، أنه تم رصد أكثر من 2.6 مليون هجمة إلكترونية خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أنه تم التصدي لهم جميعًا.

وأوضح أنه قبل القمة تمت مراجعة هيكلية المنظومة وتقنياتها، والعمل على مدى شهر كامل للتأكد من سلامتها، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه تم التأكد من قدرة تلك الأنظمة للتصدي إلى الهجمات الإلكترونية المتوقعة خلال يومي انعقاد القمة.