الطاقة السعودية: انفجار جدة ناجم عن قصف صاروخي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين أن انفجارًا تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة "اعتداء إرھابي" بمقذوف.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم ، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد "أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي". وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"

وشدد المصدر على ضررة التصدي لمثل ھذه "الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها".

يشار إلى أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت صباح اليوم عن تنفيذها هجومًا على محطة لشركة أرامكو النفطية في عملية وصفتها بـ "دقيقة للغاية".

وقالت الجماعة إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.