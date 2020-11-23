أمين عام الأمم المتحدة قلق بسبب جريمة الميليشيات..

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، منذ قليل، بأن قوات التحالف قصفت مخازن أسلحة وذخائر وإمدادات ومركبات عسكرية حوثية شرق صنعاء. اقرأ أيضًا: خزان وقود جدة.. قيادة التحالف: تورط الحوثيين في الاعتداء الإرهابي الجبان وزارة الطاقة: مقذوف إرھابي وراء نشوب حريق في خزان شمال جدة

كانت هذه تفاصيل خبر خزان وقود جدة.. «صواريخ التحالف » تقصف مخازن أسلحة حوثية بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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