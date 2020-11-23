شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض عليه..
ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي بالأحساء.
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي «ساهر» بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال.. والأمن يُلقي القبض عليهم
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتلف أجهزة رصد آلي بالأحساء.. باع أجزاء منها لمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.