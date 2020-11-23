مواطن يتلف أجهزة رصد آلي بالأحساء.. باع أجزاء منها لمقيمين

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي بالأحساء.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي «ساهر» بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال.. والأمن يُلقي القبض عليهم