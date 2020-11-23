وكيل وزارة الصحة يوضح لـ«عاجل» حقيقة التحليل المنزلي السريع لكورونا

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري لـ«عاجل»، إنه «لا يوجد فحص منزلي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء حتى الآن لحالات كورونا...».

وأضاف «عسيري»: «أنه في حالة وجود الفحص؛ فسيخضع استخدامه ضمن بروتوكول التقصي بشأن حالات الإصابة».

جاء ذلك ردًا على شائعات متداولة بخصوص اعتماد الفحص المنزلي السريع لكورونا من دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو المستشفيات للفحص.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال إن الحالات الحرجة في المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضًا بنسبة 6,3%.

وأشار إلى أن العالم يشهد في بعض دُوله الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعًا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقًا في بعض الأقاليم إلا أن «الأوضاع ولله الحمد في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة».

وعدَّد «متحدث الصحة»، أسباب الوضع المطمئن في المملكة قائلًا: «إن الخبرات الموجودة في المملكة وما قدمته من مواجهة جادة وما سخرته من إمكانات في مواجهة هذه الجائحة هي بالفعل أمور قوية جدًا جعلتها في مراحل جيدة».

ونوه بأن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًّا في فئة الشباب؛ هي نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ، مضيفًا أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

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