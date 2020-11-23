تأثر الدعم بعدد العمالة المنزلية.. «حساب المواطن» يوضح الحقيقة

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة تأثير عدد العمالة المنزلية على الدعم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل عدد العمالة المنزلية تؤثر على حساب المواطن؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر» موضحًا: «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأضاف: «ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية(اضغط هنا)».

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تأثر الدعم في حالة سجن أحد التابعين

«حساب المواطن» يوضح موقف دخل التابع في حساب رب الأسرة