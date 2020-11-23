تأثر الدعم بعدد العمالة المنزلية.. «حساب المواطن» يوضح الحقيقة

أكد أن الصرف تحكمه معايير الاستحقاق..
كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة تأثير عدد العمالة المنزلية على الدعم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل عدد العمالة المنزلية تؤثر على حساب المواطن؟».
ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر» موضحًا: «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».
وأضاف: «ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية(اضغط هنا)».
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