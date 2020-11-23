قمة العشرين.. تهنئة هاتفية من رئيس المجلس الأوروبي لخادم الحرمين الشريفين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وهنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.

وأعرب رئيس المجلس الأوربي عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقًا من دورها القيادي في العالم الإسلامي.

وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا -حفظه الله- الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

كما أشار إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين إتباع الأديان استشعارًا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

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