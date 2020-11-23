ضريبة القيمة المضافة لخدمات الصحية والتعليم.. الدولة تتحملها بـ«شرط»

هيئة «الزكاة والدخل» أعادت تذكير المستفيدين..
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحقيقة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم والخدمات الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل الخدمات الصحية عليها ضريبة القيمة المضافة مثلًا في مستشفيات الأهلية؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي و الخدمات الصحية للمواطنين (فقط) بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة».
وأضاف: «أما المقيمون فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة».
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