850 سلة لمستفيدي بر المجاردة

تعتزم جمعية البر الخيرية بالمجاردة توزيع 850 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود بن صاحب العمري، أن السلال يستفيد منها 1800 فرد وتشتمل على أصناف مختلفة من المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا حرص الجمعية على التواصل مع المستفيدين وتوفير احتياجات الأسر بما يخفف عنهم الأعباء المالية ويلبي احتياجاتهم.

وقال العمري إن الجمعية ستبدأ التوزيع وفق آلية معينة لمنع الازدحام من خلال التواصل الهاتفي مع المستفيدين، لضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.