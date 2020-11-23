1095 ترخيصا لمنشآت بيطرية في المناطق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد المنشآت البيطرية الخاصة المرخصة بالمملكة العام الماضي، بلغ 907، وعدد الوحدات البيطرية الحكومية التابعة للوزارة 188 وحدة، وبلغ المجموع الكلي للمنشآت البيطرية الخاصة والعامة التابعة لها 1095 منشأة، في الوقت نفسه احتلت الرياض العدد الأكبر لتلك المنشأة البيطرية الخاصة، حيث بلغ مجموع الصيدليات والعيادات التخصصية والعيادات المتنقلة 205 منشآت خاصة.

وبلغ مجموع الصيدليات والعيادات التخصصية والعيادات المتنقلة ومركز إيواء مستشفى ومركز عناية بالصقور بمنطقة مكة المكرمة 159 منشأة، وفي المدينة المنورة بلغ مجموع التراخيص 51 منشأة.

وأكد تقرير حديث للوزارة أن عدد التصاريح الصادرة لمزاولة المهنة العام الماضي بلغ 159 تصريحا، وعدد التجديد لتلك الرخص 88 ترخيصا، وتم نقل 7 مقار لمنشآت بيطرية، ونقل ملكية 20 منشأة.

التراخيص بعدد من المناطق

القصيم

84

الشرقية

167

عسير

77

تبوك

38

حائل

28

الحدود الشمالية 20

جازان

32

نجران

22

الباحة

12