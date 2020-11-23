1095 ترخيصا لمنشآت بيطرية في المناطق

وبلغ مجموع الصيدليات والعيادات التخصصية والعيادات المتنقلة ومركز إيواء مستشفى ومركز عناية بالصقور بمنطقة مكة المكرمة 159 منشأة، وفي المدينة المنورة بلغ مجموع التراخيص 51 منشأة.
وأكد تقرير حديث للوزارة أن عدد التصاريح الصادرة لمزاولة المهنة العام الماضي بلغ 159 تصريحا، وعدد التجديد لتلك الرخص 88 ترخيصا، وتم نقل 7 مقار لمنشآت بيطرية، ونقل ملكية 20 منشأة.
التراخيص بعدد من المناطق
القصيم
84
الشرقية
167
عسير
77
تبوك
38
حائل
28
الحدود الشمالية 20
جازان
32
نجران
22
الباحة
12
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