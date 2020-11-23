شركات أمنية لحماية ومراقبة الغابات والمراعي والمتنزهات

وتقدر مساحات الغابات والمراعي والمتنزهات بـ2.25 مليون م2 وتتميز بتنوع مظاهر السطح واختلاف التكوينات الجيولوجية والمناخ من منطقة لأخرى وتباين العديد من البيئات الطبيعية، وبالتالي تنوع كبير في الغطاء النباتي الطبيعي وتشكل المراعي في المملكة مساحة 170 مليون هكتار 76 % من مساحة المملكة وتغطي الغابات مساحة 207 هكتارات (1.2)، وتوفر المراعي والغابات
استحداث 6 محميات على مساحة 266 ألف كم2
محمية الملك سلمان - 130700 كم2
تضم حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، شمال المملكة
محمية الإمام تركي - 91500 كم2
تضم محمية التيسية والمناطق المجاورة لها
محمية الأمير محمد بن سلمان
تقع بين مشروعي نيوم والبحر_الأحمر
محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز - 20240 كم2
تضم محمية محازة الصيد والمناطق المجاورة لها
محمية الملك عبدالعزيز - 15700 كم2
- تضم روضتي التنهات والخفس
محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد - 11300 كم2
تضم في جنباتها روضة خريم
أبرز المحميات الطبيعية
م حرة الحرة 13775 كم
الخنفة 19339 كم
الوعول 1840.9 كم
الصيد 2553 كم
جزر أم القماري 4.03 كم
الطبيق 12105 كم
فرسان 5408 كم
ريـــــــــدة 9.33 كم
عروق بني معارض 12787 كم
مجامع الهضب 2256.4 كم
نفوذ العريق 2036.1 كم
التيسية 4272.2 كم
سجا وأم الرمث 6528.2 كم
جبل شدا الأعلى 68.62 كم
محمية الجبيل للأحياء الفطرية 2410.69 كم
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