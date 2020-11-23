شركات أمنية لحماية ومراقبة الغابات والمراعي والمتنزهات

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بصدد التعاقد مع شركان مختصة بأنشطة الأمن والسلامة، لتولي مهام حماية ومراقبة مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات، المنتشرة في 13 منطقة بالمملكة.

وتقدر مساحات الغابات والمراعي والمتنزهات بـ2.25 مليون م2 وتتميز بتنوع مظاهر السطح واختلاف التكوينات الجيولوجية والمناخ من منطقة لأخرى وتباين العديد من البيئات الطبيعية، وبالتالي تنوع كبير في الغطاء النباتي الطبيعي وتشكل المراعي في المملكة مساحة 170 مليون هكتار 76 % من مساحة المملكة وتغطي الغابات مساحة 207 هكتارات (1.2)، وتوفر المراعي والغابات

استحداث 6 محميات على مساحة 266 ألف كم2

محمية الملك سلمان - 130700 كم2

تضم حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، شمال المملكة

محمية الإمام تركي - 91500 كم2

تضم محمية التيسية‬ والمناطق المجاورة لها

محمية الأمير محمد بن سلمان

تقع بين مشروعي نيوم‬ والبحر_الأحمر

محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز - 20240 كم2

تضم محمية محازة الصيد‬ والمناطق المجاورة لها

محمية الملك عبدالعزيز - 15700 كم2

- تضم روضتي التنهات‬ والخفس‬

محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد - 11300 كم2

تضم في جنباتها روضة خريم‬

أبرز المحميات الطبيعية

م حرة الحرة 13775 كم

الخنفة 19339 كم

الوعول 1840.9 كم

الصيد 2553 كم

جزر أم القماري 4.03 كم

الطبيق 12105 كم

فرسان 5408 كم

ريـــــــــدة 9.33 كم

عروق بني معارض 12787 كم

مجامع الهضب 2256.4 كم

نفوذ العريق 2036.1 كم

التيسية 4272.2 كم

سجا وأم الرمث 6528.2 كم

جبل شدا الأعلى 68.62 كم

محمية الجبيل للأحياء الفطرية 2410.69 كم