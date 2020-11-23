برنامج للزراعة التجميلية بالطائف

شرعت أمانة الطائف، في تنفيذ برنامج الزراعة التجميلية، والنباتات العشبية المعمرة، التي تزهر في فصلي الخريف والشتاء، وتشمل زراعة الشتلات الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الأمانة كالبتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور.

وتعمل الأمانة على إنتاج كميات كبيرة من الشتلات من بداية الموسم، حيث تتم الزراعة في تواريخ مختلفة، لضمان الزراعة المستمرة للشتلات طوال الموسم، لتلبية احتياجات المواقع من الشتلات المطلوبة، مع استبدال ما يتلف منها، في حين عملت الأمانة على إنتاج الشتلات بجميع الأنواع والألوان بطاقة إنتاجية عالية.

كما تعمل الفرق الزراعية وفرق الصيانة بإعداد أحواض الزراعة، والتخلص من الحشائش وتسويتها، ومد شبكات الري وصيانتها، ووضع الأسمدة المخصصة لكل نوع، ومتابعة نمو النباتات والتعشيب، وتسميد التربة ورش المبيدات الوقائية للشتلات الزراعية.