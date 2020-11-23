تدشين عربات توزيع عبوات زمزم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام. وأكد دور إدارة سقيا زمزم في متابعة طرق إيصال وتوزيع ماء زمزم، على قاصدي بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع العبوات.



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