جرى مؤخرا تأهيل 10 مشاريع علمية لطلاب المخواة في إبداع 2021 للمعارض المركزية على مستوى المملكة. وقال مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق: إن أبناءنا الموهوبين هم الوجه المشرق، وهم جوهر المخرج ونور المستقبل، مثمناً دور الأسر ومعتبراً تفاعلها ركيزة مهمة نحو تحقيق التعليم النوعي. كما أشاد بجهود الطلاب وأفكارهم الإبداعية وإسهامات معلمي الموهوبين وقادة المدارس في دعم وتشجيع وتطوير مهارات الموهوب.



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