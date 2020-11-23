شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المواصفات» تُلزم مصنعي السيارات بتوفير «وسائد هوائية» والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المصنعين بداية من موديلات 2018م، بتوفير وسائد هوائية للسائق والراكب بالمقعد الأمامي كحد أدنى. وأوضحت أن الغرض الأساسي من الوسائد الهوائية، التقليل من سرعة ارتطام الأجسام بعجلة القيادة.

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