مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تشتمل على 2,400 جاكت كبير، و 2،400 جاكت صغي، و2،400 بلوفر كبير، و2،400 بلوفر صغير، و2،400 بطانية كبير، و 2،400 بطانية صغير، استفاد منها 1،200 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.



