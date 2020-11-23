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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-11-23
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب
متابعات الخليج 365 - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تشتمل على 2,400 جاكت كبير، و 2،400 جاكت صغي، و2،400 بلوفر كبير، و2،400 بلوفر صغير، و2،400 بطانية كبير، و 2،400 بطانية صغير، استفاد منها 1،200 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.