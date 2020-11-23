، سفير السعودية بماليزيا: نجاح قمة الـ20 تأكيد على ثقة العالم في مكانة المملكة وقيادتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، باسمه واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا والمكاتب التابعة لها، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح تنظيم مؤتمر قمة العشرين G20، الذي عُقد في الرياض في ظروف استثنائية.

وقال قطان في تصريح خاص لـ"الخليج 365": لقد لمس قادة الدول المشاركة والعالم أجمع حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في إدارة اجتماعات المؤتمر، التي أسفرت عن قرارات هامة تصب في مصلحة جميع دول العالم للعمل على مكافحة فيروس كورونا وتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء.

وأضاف: جاءت القرارات للعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتي تتلمس أوضاع الدول الأقل نموًّا. وقد كان نجاح قمة G20 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- شهادة عالمية، تؤكد ثقة العالم في مكانة المملكة وقيادتها الرشيدة.

قمة مجموعة العشرين بالرياض