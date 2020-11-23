بالصور.. ضبط مخالفات صحية عديدة في منشآت تجارية بالعاصمة المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت بلدية أجياد الفرعية بالعاصمة المقدسة، الرقابة على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ حيث ضبطت عدداً من المخالفات. كشفت بلدية أجياد الفرعية بالعاصمة المقدسة، الرقابة على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ حيث ضبطت عدداً من المخالفات. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، أن من بين المخالفات التي تم ضبطها: دواجن ولحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تدني في مستوي النظافة، مخالفة الشروط الصحية للمبنى والتجهيزات؛ حيث تم إتخاذ اللازم حيالها.

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