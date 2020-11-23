السديس لـ«موظفي رئاسة الحرمين»: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رسالة لموظفي الرئاسة قائلًا: "ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين".

كما شدد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم.

وفي وقت سابق دشن "السديس" العربات الخاصة لتوزيع عبوات زمزم بالمسجد الحرام، كما دشن الزي الرسمي لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.