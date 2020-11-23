تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض «إبداع 2021»

من إجمالي 275 تقدموا للمنافسة..

تأهل 34 مشروعاً طلابياً من ‎مدارس تعليم جدة, للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021". وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشروعات المتأهلة, كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز, راجياً للجميع التوفيق والنجاح. بحسب "واس". يذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشروعاتهم للمنافسة في معارض الأولمبياد بلغ 275 بواقع 100 ملف مشروع للبنين و175 ملفاً للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشروعات العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشروعات للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

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