السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ برنامج الزراعة التجميلية



الطائف 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

شرعت أمانة الطائف ، في تنفيذ برنامج الزراعة التجميلية، والنباتات العشبية المعمرة التي تزهر في فصلي الخريف والشتاء، وتشمل زراعة الشتلات الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الأمانة كالبتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور. .

وتعمل الأمانة على إنتاج كميات كبيرة من الشتلات من بداية الموسم ، حيث تتم الزراعة في تواريخ مختلفة لضمان الزراعة المستمرة للشتلات طوال الموسم لتلبية احتياجات المواقع من الشتلات المطلوبة , مع استبدال ما يتلف منها ، في حين عملت الأمانة على إنتاج الشتلات بجميع الأنواع والألوان بطاقة إنتاجية عالية.

كما تعمل الفرق الزراعية وفرق الصيانة بإعداد أحواض الزراعة والتخلص من الحشائش وتسويتها، ومد شبكات الري وصيانتها , ووضع الأسمدة المخصصة لكل نوع ، ومتابعة نمو النباتات والتعشيب وتسميد التربة ورش المبيدات الوقائية للشتلات الزراعية.

يذكر أن الأمانة تنفذ الاعمال التجميلية وصولا لزراعة مليون شتلة من الزهور والورود في الشوارع الرئيسة، والساحات، والميادين العامة .

// انتهى //

16:26ت م

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