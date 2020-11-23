السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الأمنية ويطلع على إنجازات القطاعات خلال الفترة الماضية



بريدة 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ,ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمنطقة.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن التعاون التكاملي فيما بين الأجهزة الأمنية لتحقيق أعلى درجات الإنجاز ، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المنية ورفع الحس الأمني ، ومضاعفة الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن كل رجل أمن في جميع القطاعات يتحمل مسئولية وطنية لحفظ أمن الوطن ، الذي لاينحصر على قطاع دون آخر بل مسئولية الجميع للقيام بدوره أو الإبلاغ عنه حسب الاختصاص ، مشيدا بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس

// انتهى //

15:59ت م

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بريدة 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ,ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمنطقة.واستمع سموه خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن التعاون التكاملي فيما بين الأجهزة الأمنية لتحقيق أعلى درجات الإنجاز ، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المنية ورفع الحس الأمني ، ومضاعفة الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن كل رجل أمن في جميع القطاعات يتحمل مسئولية وطنية لحفظ أمن الوطن ، الذي لاينحصر على قطاع دون آخر بل مسئولية الجميع للقيام بدوره أو الإبلاغ عنه حسب الاختصاص ، مشيدا بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا ، سائلاً الله التوفيق للقطاعات الأمنية والعسكرية كافة ، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال.// انتهى //15:59ت م0097

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