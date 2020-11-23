السعودية اليوم / مالي تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في مالي 37 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 4 آلاف و 206 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 143 حالة وفاة.

// انتهى //

15:54ت م

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باماكو 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في مالي 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 4 آلاف و 206 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 143 حالة وفاة.// انتهى //15:54ت م0093

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