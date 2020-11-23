السعودية اليوم/ ملتقى "الأمن الغذائي والاستدامة البيئية" بجامعة الملك فيصل بالأحساء



الاحساء 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

نظمت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، اليوم، ملتقى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات، وذلك ضمن أسبوع هوية الجامعة المؤسسية "حصاد وتطلعات".

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تعزز ممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة، واستشعاراً من الجامعة بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من مقام القيادة الرشيدة -أيدها الله- حيث أطلقت الجامعة قبل عام هويتها المؤسسية المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية كهوية مميزة لها.

وتحدث خلال الملتقى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري عن كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهداف الرؤية، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي حول الإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي حول دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثير جائحة كوفيد-19 على منظومة الأمن الغذائي، والمشرف على تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي في المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالله بن أحمد الربيعة حول إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية

وتضمن برنامج الملتقى جولة إثرائية في معرض الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ومحطة الأبحاث والتدريب في الجامعة.

// انتهى//

15:39ت م

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الاحساء 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسنظمت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، اليوم، ملتقى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات، وذلك ضمن أسبوع هوية الجامعة المؤسسية "حصاد وتطلعات".وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تعزز ممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة، واستشعاراً من الجامعة بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من مقام القيادة الرشيدة -أيدها الله- حيث أطلقت الجامعة قبل عام هويتها المؤسسية المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية كهوية مميزة لها.وتحدث خلال الملتقى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري عن كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهداف الرؤية، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي حول الإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي حول دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثير جائحة كوفيد-19 على منظومة الأمن الغذائي، والمشرف على تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي في المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالله بن أحمد الربيعة حول إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي فيصل بن مرزوق الفهادي حول التعاون الوطني والدولي، والشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع.وتضمن برنامج الملتقى جولة إثرائية في معرض الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ومحطة الأبحاث والتدريب في الجامعة.// انتهى//15:39ت م0083

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