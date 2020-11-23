السعودية اليوم / أمانة جدة : رفع 636 ألف طن مخلفات تجارية وإنشائية



جدة 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

كشف تقرير أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على المخلفات التجارية ، عن جمع ونقل 135 ألف طن من مخلفات الأنشطة التجارية ، ورفع 364 ألف طن مخلفات بناء مجهولة المصدر خلال الربع الثالث من 2020م.

وأوضح مدير الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة عبدالله الغامدي أن الأمانة اعتمدت حتى الآن 62 ناقلا مؤهلا لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية مستخدمين 500 معدة نقل،مشيراً إلى انهم أسهموا في ترحيل 500.823 طنا من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينا أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 429 شهادة توريد دمارات لرخص البناء.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أكثر من 1375 جولة رقابية وعالجت 239 بلاغا، فيما جرى تسوية 29 موقعا من الأراضي الفضاء، بجانب غسيل وتطهير 42 ألف حاوية لمخلفات أنشطة تجارية وإنشائية والمشاركة في أعمال الإزالة والطوارئ لـ 54 موقعا.

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15:18ت م

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