السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يلتقي مدير مكتب (واس) بالمنطقة



نجران 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء

واطلع سموه على التقرير الإعلامي لأعمال المكتب خلال جائحة فيروس

وأكد سمو أمير منطقة نجران ،أهمية تنمية الإنسان والمكان، وتحري المصداقية الخبرية والاتزان العملي في نقل الأحداث، وتناول المشروعات التنموية ليكون الهدف الأول للإعلام خدمة الوطن، وإبراز التنمية ،منوهاً بما وفرته القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لجميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم.

وأشاد سموه بجهود (واس) في نشر التوعية خلال جائحة كورونا ،ودورها في إبراز ما تشهده منطقة نجران من نهضة تنموية، وما تضمه من مقومات سياحية وتراثية وأثرية.

// انتهى //

15:02ت م

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نجران 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة بنجران علي بن مبارك بن بلال.واطلع سموه على التقرير الإعلامي لأعمال المكتب خلال جائحة فيروس كورونا ،لمتابعة ورصد الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والصحية بالمنطقة للحد من انتشار الوباء،ونشر الإرشادات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.وأكد سمو أمير منطقة نجران ،أهمية تنمية الإنسان والمكان، وتحري المصداقية الخبرية والاتزان العملي في نقل الأحداث، وتناول المشروعات التنموية ليكون الهدف الأول للإعلام خدمة الوطن، وإبراز التنمية ،منوهاً بما وفرته القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لجميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم.وأشاد سموه بجهود (واس) في نشر التوعية خلال جائحة كورونا ،ودورها في إبراز ما تشهده منطقة نجران من نهضة تنموية، وما تضمه من مقومات سياحية وتراثية وأثرية.// انتهى //15:02ت م0071

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