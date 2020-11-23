صعود أسعار الذهب الإثنين

الإثنين 23 نوفمبر 2020

صعدت أسعار الذهب، الإثنين، مستفيدة من ضعف الدولار والآمال بالمزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر.



وارتفعت أسعار المعدن الثمين ،بالمعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

يأتي ذلك على الرغم من الأنباء مشجعة من شركتي الدواء الأمريكيتين فايزر ومودرنا بشأن فعالية لقاحيهما للوقاية من فيروس كورونا.

ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة فايزر إنها ستقدم طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وطمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسواق يوم الجمعة الماضي، بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "من المفارقات، أن الفشل في تقديم حزمة مالية يدعم الذهب".

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك المزيد من التعويل على دعم المركزي الأمريكي الذي سيكون على الأرجح في صورة سيولة وخفض أسعار الفائدة نتيجة لذلك.

ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي ينتج عادة عن إجراءات التحفيز.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع الدولار مما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 24.25 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 946.43 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.6% إلى 2339.56 دولار.