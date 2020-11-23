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ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.
يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 09:50 AM
مشاركة في محاضرة يقدّمها "النعمي" ويديرها "البدر" عبر تطبيق "ZOOM""الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء"
ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.
يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.
، "الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء" ،
المصدر : الخليج 365
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