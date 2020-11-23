محمد بن مسعود - الدمام - قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين. وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء. قمة مجموعة العشرين بالرياض سفير الصين في المملكة يهنئ بنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-23 هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين. وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 08:43 AM قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء قال: نقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبل رغد للبشرية جمعاء هنّأ السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ؛ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين. وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح #قمة_مجموعة_العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء. ، سفير الصين في المملكة يهنئ بنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين ،

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