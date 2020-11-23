شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: توقعات الأمطار مبشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواء باردة، على كل من: المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك والشمالية، ونجران، والمرتفعات الغربية، والجنوبية، والشرقية.

وقال الحصيني: " لا زالت لله الحمد توقعات الأمطار مبشرة، هي لست حالة وحدة انما متوقع حالتين ممطرتين، الأولى بدايتها الخميس، والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي " .