شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: توقعات الأمطار مبشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواء باردة، على كل من: المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك والشمالية، ونجران، والمرتفعات الغربية، والجنوبية، والشرقية.
وقال الحصيني: " لا زالت لله الحمد توقعات الأمطار مبشرة، هي لست حالة وحدة انما متوقع حالتين ممطرتين، الأولى بدايتها الخميس، والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي " .
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