شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المنيع يكشف حكم عملية ربط الرحم للمرأة المريضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع، حكم إجراء المرأة لعملية ربط الرحم، إذا كان الحمل يضرها. كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع، حكم إجراء المرأة لعملية ربط الرحم، إذا كان الحمل يضرها. واستند المنيع خلال برنامج " يستفتونك " إلى القاعدة الفقهية " لا ضرر، ولا ضرار " . وأضاف: " طالما أنها تتضرر من الحمل فلها التفاهم مع زوجها في سبيل ربط الرحم، وتعاطي أي شيء يمنع الحمل، حفاظًا على صحتها " .

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