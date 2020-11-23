شكرا لمتابعة خبر عن صور من زيارة الملكة إليزابيث للمملكة منذ 41 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، زيارة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية إلى المملكة منذ 41 عامًا. وثقت مجموعة من الصور، زيارة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية إلى المملكة منذ 41 عامًا. وأظهرت الصور، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- للملكة إليزابيث. وأوضح " تاريخ آل سعود " أن الصور تم التقاطها عام 1399هـ/1979م.

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