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كشفت مصادر أن هيئة الإعلام المرئي أصدرت قرارًا يقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة لإعلامي تلفزيوني، إضافة إلى منعه من الظهور الإعلامي.

وجاء ذلك القرار على إثر اتهامات أطلقها الإعلامي ضد لجنة الحكام في “الاتحاد السعودي لكرة القدم” بأنها تحذر الحكام من الوقوع في أخطاء ضد نادي ‎الهلال، بحسب الجزيرة. Source slaati





كانت هذه تفاصيل خبر منع إعلامي من الظهور عبر وسائل الإعلام لاتهامه لجنة الحكام بالتحيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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